30.12.2021 ( vor 4 Stunden )



Rom (dpa) - Die Gesundheitsbehörden in Italien haben mehr als 100.000 Corona- Rom (dpa) - Die Gesundheitsbehörden in Italien haben mehr als 100.000 Corona- Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet. Das Gesundheitsministerium meldete am Abend fast 127.000 Corona-Fälle. In den zurückliegenden 24 Stunden starben demnach fast 160 Menschen mit dem Virus. Die Bundesregierung st 👓 Vollständige Meldung