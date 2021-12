31.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Für gewöhnlich ist es in der Silvesternacht eiskalt. Doch zum Für gewöhnlich ist es in der Silvesternacht eiskalt. Doch zum Jahreswechsel 2021/22 legt der Winter eine Pause ein. Sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien klettern die Temperaturen auf Rekordwerte. Der nächste Schnee ist allerdings schon in Sicht. 👓 Vollständige Meldung