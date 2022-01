01.01.2022 ( vor 13 Stunden )



Die Welt rutscht ins neue Jahr: Den Auftakt macht wie stets die Südsee. Es folgen Neuseeland, Sydney, China und Moskau. Auch in New York gibt es wieder den berühmten "Ball Drop". Bei der Party am Times Square ist auch wieder Publikum zugelassen. Doch die Pandemie bleibt das dominierende Thema. Die Welt rutscht ins neue Jahr: Den Auftakt macht wie stets die Südsee. Es folgen Neuseeland, Sydney, China und Moskau. Auch in New York gibt es wieder den berühmten "Ball Drop". Bei der Party am Times Square ist auch wieder Publikum zugelassen. Doch die Pandemie bleibt das dominierende Thema. 👓 Vollständige Meldung