03.01.2022 ( vor 8 Stunden )



2020 kaufen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan ein stattliches Anwesen in Kalifornien, wo sie seit ihrem Umzug in die USA nun leben. Keine zwei Jahre später aber gefällt ihnen das Haus nicht mehr, und auch mit der Lage sind die beiden nicht zufrieden. Jetzt muss etwas Neues her. 2020 kaufen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan ein stattliches Anwesen in Kalifornien, wo sie seit ihrem Umzug in die USA nun leben. Keine zwei Jahre später aber gefällt ihnen das Haus nicht mehr, und auch mit der Lage sind die beiden nicht zufrieden. Jetzt muss etwas Neues her. 👓 Vollständige Meldung