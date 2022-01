04.01.2022 ( vor 4 Stunden )



In Frankreich sind sie bekannte Moderatoren, in Deutschland kennt man zumindest ihre Gesichter. Jetzt sind die Bogdanoff-Zwillinge kurz nacheinander verstorben. Beide waren erst kürzlich an Corona erkrankt und sollen nicht geimpft gewesen sein. In Frankreich sind sie bekannte Moderatoren, in Deutschland kennt man zumindest ihre Gesichter. Jetzt sind die Bogdanoff-Zwillinge kurz nacheinander verstorben. Beide waren erst kürzlich an Corona erkrankt und sollen nicht geimpft gewesen sein. 👓 Vollständige Meldung