05.01.2022 ( vor 9 Stunden )



Berlin (dpa) - Eine ordentliche Portion Selbstironie hat Virologe Christian Drosten jüngst in einem satirischen Video fürs ZDF bewiesen. In einem von Moderatorin Sarah Bosetti am Dienstag auf Twitter geposteten "Jahresrückblick" schaut Drosten schon mal auf das fiktive Pandemie-Ende im Berlin (dpa) - Eine ordentliche Portion Selbstironie hat Virologe Christian Drosten jüngst in einem satirischen Video fürs ZDF bewiesen. In einem von Moderatorin Sarah Bosetti am Dienstag auf Twitter geposteten "Jahresrückblick" schaut Drosten schon mal auf das fiktive Pandemie-Ende im Jahr 2022 zur 👓 Vollständige Meldung