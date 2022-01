07.01.2022 ( vor 2 Stunden )

Extremwerte bei den Neuinfektionen wie in Spanien oder den USA bleiben in Deutschland noch aus, dennoch meldet das RKI den dritten Tag in Folge mehr als 50.000 Neuinfektionen. Die Inzidenz übersteigt erneut die Marke von 300. Zudem versterben 264 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.