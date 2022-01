07.01.2022 ( vor 8 Stunden )



Bereits im Juni verschwindet die 15-jährige Miriam in Sachsen-Anhalt, nun findet die Polizei sie in einer Wohnung im Berliner Bezirk Reinickendorf. Zuvor sorgt die Polizei mit Fahndungsfotos für Verwirrung.