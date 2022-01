08.01.2022 ( vor 4 Stunden )



Kairo (dpa) - Bei einem Busunfall in Ägypten sind 17 Menschen getötet und weitere 17 verletzt worden. Zwei Busse seien am Samstagmorgen im Süden der Sinai-Halbinsel zusammengestoßen, wie Sicherheitskreise mitteilten. Die Unfallursache war zunächst unklar. Einer der Busse war den Angaben nach auf dem