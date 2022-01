10.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Die Inzidenz in Deutschland zieht weiter an. Trotz verschärfter Die Inzidenz in Deutschland zieht weiter an. Trotz verschärfter Maßnahmen liegt der Wert wieder auf dem Niveau wie vor Weihnachten. Weiterhin kommen täglich Zigtausende Neuinfektionen hinzu. 👓 Vollständige Meldung