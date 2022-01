"Pushback" ist das "Unwort des Jahres" 2021 – was bedeutet es?

Entwicklung in Europa - Jeder Zweite bis März infiziert? Das sagt ein Statistik-Prof zur Omikron-Prognose der WHO Die WHO prognostiziert, dass sich in den nächsten acht Wochen jeder zweite Europäer mit der Omikron-Variante infizieren könnte. FOCUS Online hat Statistiker...

Focus Online vor 3 Stunden - Gesundheit