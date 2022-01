16.01.2022 ( vor 7 Stunden )



Omikron ist zwar hochansteckend, sorgt aber nicht für so schwere Krankheitsverläufe wie andere Varianten. Gute Voraussetzungen für ein Ende der Pandemie und den Übergang in den endemischen Zustand, sagt der Virologe Omikron ist zwar hochansteckend, sorgt aber nicht für so schwere Krankheitsverläufe wie andere Varianten. Gute Voraussetzungen für ein Ende der Pandemie und den Übergang in den endemischen Zustand, sagt der Virologe Drosten . Voraussetzung sei aber breite Immunität durch Impfungen - vor allem mit mRNA-Impfstoffen. 👓 Vollständige Meldung