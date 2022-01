17.01.2022 ( vor 11 Stunden )



Jeder ist mal niedergeschlagen, antriebslos und traurig. Dieser Zustand soll bei den meisten Menschen Europas am dritten Montag des neuen Jahres einen Höhepunkt erreichen. Aber wer kommt auf so etwas?