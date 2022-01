Michael Fridrich RT @DLFNachrichten: Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes erhält eine weitere Funktion. https://t.co/ORuSbl4mad vor 6 Minuten donaukurier.de Ob 2G oder 3G plus: Neue Version der Corona-Warn-App zeigt Status an https://t.co/7R1Qeb995i vor 15 Minuten Christoph Freina 🇪🇺 RT @DLFNachrichten: Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes erhält eine weitere Funktion. https://t.co/ORuSbl4mad vor 33 Minuten Micha Gier RT @berlinerzeitung: Die offizielle@coronawarnapp des Bundes zeigt Nutzern jetzt ihren aktuellen „G-Status“ an, beispielsweise 2G plus. Das… vor 42 Minuten Doris B RT @berlinerzeitung: Die offizielle@coronawarnapp des Bundes zeigt Nutzern jetzt ihren aktuellen „G-Status“ an, beispielsweise 2G plus. Das… vor 49 Minuten TAGEBLATT online Ob 2G oder 3G plus: Neue Version der Corona-Warn-App zeigt Status an https://t.co/0YLflV9GCP https://t.co/efRBhcHbeY vor 50 Minuten