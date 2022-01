Bert Walther Als Erster in der Heimatregion gegen Corona geimpft... https://t.co/DlA7U7PEou vor 1 Minute News Der älteste Mann der Welt ist in Spanien im Alter von 112 Jahren gestorben. Das Leben des Saturnino de la Fuente se… https://t.co/36lZrgn5R0 vor 33 Minuten Gnutiez https://t.co/ME456ElUjI fr hat eine Headline geändert. Ältester Mann der Welt ist tot Alle Änderungen auf… https://t.co/jIb2eHselV vor 1 Stunde Martin Franke Saturnino de la Fuente: Ältester Mann der Welt in Spanien mit 112 Jahren gestorben https://t.co/4MoBeooU6O via @faznet vor 1 Stunde Gnutiez https://t.co/1j6Kd2zLD7 buzzfeedgermany hat eine Headline geändert. Ältester Mann der Welt ist tot Alle Änderun… https://t.co/5QaKHtl3IV vor 1 Stunde Klaus-D. Sedlacek Spanien: Ältester Mann der Welt mit 112 Jahren gestorben https://t.co/e0lkXXvjTd vor 2 Stunden