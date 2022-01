Todesfall: Meat Loaf: Musik-Legende und Schauspieler mit 74 gestorben

Er sang "I'd Do Anything for Love" - Musik-Legende Meat Loaf stirbt mit 74 Jahren Meat Loaf ist tot. Der Sänger und Schauspieler, bürgerlich Marvin Lee Aday, ist am Donnerstagabend im Alter von 74 Jahren gestorben. Bekannt war er vor allem...

Focus Online vor 3 Stunden - Kultur