22.01.2022 ( vor 4 Stunden )



Fünfmal in Folge war der Hamburger SV im Stadtderby sieglos geblieben, die Wartezeit seit dem letzten Heimsieg beläuft sich auf mehr als zwei Jahrzehnte. Nun aber kommt dem Zweitligisten nicht nur eine Schwäche des FC St. Fünfmal in Folge war der Hamburger SV im Stadtderby sieglos geblieben, die Wartezeit seit dem letzten Heimsieg beläuft sich auf mehr als zwei Jahrzehnte. Nun aber kommt dem Zweitligisten nicht nur eine Schwäche des FC St. Pauli entgegen, sondern auch die Rückkehr des Mannes, der am Ende Derbyheld wird. 👓 Vollständige Meldung