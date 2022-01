24.01.2022 ( vor 2 Stunden )



Deutschlands Coronazahlen sind so hoch wie nie. Besonders schwer trifft es die Hauptstadt. Im Berliner Bezirk Mitte kratzt die Inzidenz nun schon an der 3000er-Marke. Der Senat lässt es den Eltern frei, ob sie ihre Kinder in den Präsenz-Unterricht schicken.