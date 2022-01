25.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Am Abend kommt es im Dschungelcamp zum Streit zwischen Linda Nobat und Am Abend kommt es im Dschungelcamp zum Streit zwischen Linda Nobat und Janina Youssefian, in dessen Zuge sich die Ex von Dieter Bohlen rassistisch äußert. Sofort zieht RTL die Konsequenzen und wirft das Model raus. Nun meldet sich die 39-Jährige dazu selbst zu Wort. 👓 Vollständige Meldung