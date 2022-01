25.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Gegen den Widerstand der CDU nimmt der Chef der Werte-Union, Otte, den Vorschlag der AfD an, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Dier Reaktion folgt prompt: Bereits am Abend will der künftige Parteivorsitzende Merz ein Ausschlussverfahren einleiten. Gegen den Widerstand der CDU nimmt der Chef der Werte-Union, Otte, den Vorschlag der AfD an, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Dier Reaktion folgt prompt: Bereits am Abend will der künftige Parteivorsitzende Merz ein Ausschlussverfahren einleiten. 👓 Vollständige Meldung