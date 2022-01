26.01.2022 ( vor 4 Stunden )



In der In der Bundesliga gelten unterschiedlichste Obergrenzen für die Stadionauslastung. Eine Besserung der Lage stellte die Politik den Vereinen jüngst nicht in Aussicht. BVB-Boss Watzke will sich damit nicht zufrieden geben. Juristen räumen seinem Weg durchaus Chancen ein. 👓 Vollständige Meldung