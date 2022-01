27.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Genau zwei Jahre ist es her, dass das Münchner Tropeninstitut den ersten Corona-Fall in Deutschland entdeckt. Heute kommen die Labore mit dem Testen kaum noch hinterher. Erstmals weisen sie an einem Tag mehr als 200.000 Neuinfektionen nach.