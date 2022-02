01.02.2022 ( vor 1 Tag )



Quito (dpa) - Bei einem Erdrutsch in Ecuadors Hauptstadt Quito sind nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 16 Menschen wurden noch vermisst, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Zudem seien 46 Menschen verletzt worden, als gewaltige Regenfälle einen Erdrutsch auslösten.