Kanzler Scholz und die SPD rauschen ins Umfrage-Tief In der Ukraine- wie der Corona-Krise steht Kanzler Olaf Scholz derzeit immer wieder in der Kritik. Das macht sich bemerkbar, immer mehr Deutsche sehen die SPD...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland





Trotz deutscher Kritik – EU will Atomkraft und Gas als grün einstufen lassen Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness hält an dem geplanten Vorschlag fest. Es gebe zwar Kritik an der Einstufung, Atomkraft und Gas als nachhaltig...

Welt Online vor 1 Woche - Top