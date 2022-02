04.02.2022 ( vor 5 Stunden )

Heftiger Wintersturm mit bis zu 30 Zentimetern Schnee : In den USA kämpfen mehrere Bundesstaaten gegen die Folgen. Beschädigte Stromleitungen sorgen für enorme Ausfälle. Ein Wintersturm hat in den USA zu Stromausfällen in mehreren Bundesstaaten geführt. Betroffen waren rund 350.000 Haushalte und Firm