RKI meldet 133.173 neue Fälle: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1400,8

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind auf neue Höchstwerte gestiegen. Das RKI meldete 208.498 Neuinfektionen, die bundesweite Inzidenz kletterte auf 1227,5....

Corona-Inzidenz im Saarland steigt auf 1173, 5 In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland am Montag auf 1173, 5 gestiegen. Am Vortag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) noch 1134...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland