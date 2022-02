08.02.2022 ( vor 3 Tagen )



Lange gilt Israel als Vorreiter in der Bekämpfung der Pandemie. Jetzt meldet das Land jedoch einen Höchststand an Corona-Infizierten auf Intensivstationen. Und auch die Todesfälle steigen wieder. Was ist los bei dem einstigen Impfweltmeister? Lange gilt Israel als Vorreiter in der Bekämpfung der Pandemie. Jetzt meldet das Land jedoch einen Höchststand an Corona-Infizierten auf Intensivstationen. Und auch die Todesfälle steigen wieder. Was ist los bei dem einstigen Impfweltmeister? 👓 Vollständige Meldung