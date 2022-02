cem ipekel Wegen Nord Stream 2 sieht Donald Trump eine starke Abhängigkeit Deutschlands von Russland. Er sagte sogar, Deutschl… https://t.co/88Lc51A36b vor 8 Stunden 👤☕🥨 Sonnengott Trump: "Wenn man sich den neuen deutschen Regierungschef anschaut, der hat Biden angeguckt nach dem Motto: Wovon re… https://t.co/vFOTprbci1 vor 9 Stunden Prokdus-Gesundheit Donald Trump: Deutschland sei "eine Geisel Russlands" https://t.co/Ssc5ERWvEG via @tonline vor 10 Stunden Klaus Kelle #DonaldTrump auf #FoxNews: Deutschland ist eine #Geisel von #Russland https://t.co/8IemyO8pvX vor 12 Stunden Stefan Klemens RT @exxpressat: Donald Trump kann es nicht lassen, mit kontroversen Aussagen anzuecken: Am Dienstag bezeichnete er Deutschland als mit Blic… vor 13 Stunden eXXpress Donald Trump kann es nicht lassen, mit kontroversen Aussagen anzuecken: Am Dienstag bezeichnete er Deutschland als… https://t.co/1p2k46q72w vor 13 Stunden