10.02.2022 ( vor 4 Stunden )



Ihren Antrittsbesuch in Israel beginnt Ihren Antrittsbesuch in Israel beginnt Außenministerin Baerbock mit dem Gedenken an den Holocaust: In Yad Vashem legt die Grüne einen Kranz nieder. In Jerusalem und in den folgenden Tagen in Jordanien und Ägypten will Baerbock Bewegung in den Friedensprozess im Nahen Osten bringen. 👓 Vollständige Meldung