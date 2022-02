Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 10 Stunden



Volle Atomkraft voraus! Macron kündigt "Renaissance der Kernenergie" an 01:40 Macron bestätigt damit seinen jüngsten Kurswechsel in Sachen Atomkraft. 2017 hatte er noch angekündigt, den Anteil der Atomenergie in Frankreich um 50 % reduzieren zu wollen.