Mit einer Invasion des russischen Militärs in der Ukraine würde Präsident Wladimir Putin viel riskieren, meint Christian Kerl. Zu viel?

Die US-Regierung warnt vor einer russischen Invasion in die Ukraine in der kommenden Woche. Nach Medienberichten soll Putin das bereits entschieden haben....

Angriffsängste und eine ungewöhnliche Schalte: „Sehr, sehr ernste Lage“ Wladimir Putin spielt mit dem Westen: Während einige mit einer baldigen Ukraine-Invasion rechnen, werden offenbar auch weitreichende Zugeständnisse geprüft.

