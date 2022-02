11.02.2022 ( vor 12 Stunden )



Wegen mutmaßlicher Lockdown-Partys in der Downing Street will die Polizei mehr als 50 mutmaßliche Teilnehmer befragen. Unter ihnen ist auch Boris Johnson. Ein Regierungssprecher versichert, der Premier werde wie verlangt Auskunft geben. Wegen mutmaßlicher Lockdown-Partys in der Downing Street will die Polizei mehr als 50 mutmaßliche Teilnehmer befragen. Unter ihnen ist auch Boris Johnson. Ein Regierungssprecher versichert, der Premier werde wie verlangt Auskunft geben. 👓 Vollständige Meldung