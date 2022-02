Krisen-Telefonat zwischen Wladimir Putin und Joe Biden – Baldiger Angriff befürchtet

12.02.2022 ( vor 5 Stunden )



Die US-Regierung warnt vor einer russischen Invasion in die Die US-Regierung warnt vor einer russischen Invasion in die Ukraine in der kommenden Woche. Für Samstag ist ein Krisengespräch zwischen Joe Biden und Wladimir Putin angesetzt. Die US-Regierung hält einen russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in China am 👓 Vollständige Meldung