Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Tagen



7-Tage-Inzidenz sinkt weiter - Angriffe gegen Journalisten bei Corona-Protest in Dresden 02:01 Das RKI meldet deutlich weniger als 100.000 Neuinfektionen - die 7-Tage-Inzidenz sinkt den zweiten Tag in Folge. Am Wochenende haben erneut Tausende gegen die Corona-Regeln protestiert.