Mr Jau RT @thomaswinzer: „… fuhren am Mittwochvormittag die Präsidenten mehrerer afrikanischer Staaten vor …“ Daher die hohe Polizeipräsenz heute… vor 8 Minuten Börsen-News Impfstoff aus dem Container: Biontech baut mobile Fabrik für Afrika Kompakt und überall aufstellbar: Die Mainzer I… https://t.co/SqRhr3qCuA vor 32 Minuten Finanzen-News Impfstoff aus dem Container: Biontech baut mobile Fabrik für Afrika Kompakt und überall aufstellbar: Die Mainzer I… https://t.co/DeW0aAZ2Tn vor 2 Stunden S. Lehmann Impfstoff aus dem Container. Biontech baut mobile Fabrik für Afrika. - Ein Schritt in die richtige Richtung oder z… https://t.co/ps6MN74QcU vor 2 Stunden Volxfahrräder Fabriken in Container-Bauweise: #Biontech baut in #Marburg Impfstofffabriken für Afrika https://t.co/sVvzYz4uGf via @hessenschau vor 2 Stunden Engelbert Dejaco RT @ntvde: Impfstoff aus dem Container: Biontech baut mobile Fabrik für Afrika https://t.co/Oux3d5JJny vor 2 Stunden