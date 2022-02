17.02.2022 ( vor 3 Stunden )



In der Nacht sorgte Orkantief "Ylenia" für umgestürzte In der Nacht sorgte Orkantief "Ylenia" für umgestürzte Bäume , lose Dachziegel und Ausfälle im Verkehr. In Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt es Stromausfälle. Alle Infos im Newsblog. Weniger als drei Wochen nach Sturm "Nadia" haben gleich zwei Sturmtiefs Kurs auf Deutschland genommen. Wegen des St 👓 Vollständige Meldung