18.02.2022 ( vor 1 Tag )

Während die Lage an der Grenze zur Ukraine weiterhin unübersichtlich ist, gibt es neuerlich Gefechte im Osten des Landes. Die moskautreuen Separatisten in Luhansk und Donezk riefen am Freitag Zivilistinnen und Zivilisten dazu auf, nach Russland auszureisen. Kurz darauf gab es Berichte über eine Explosion. Die beiden Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die Gefahr zu eskalieren.