19.02.2022 ( vor 6 Stunden )



Orkantief "Zeynep" wütet über weiten Teilen Europas. Mehrere Länder melden Todesopfer. In Deutschland kracht ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen umgestürzten Baum, ein Mann stürzt von seinem Dach und stirbt. Schlimm sieht es auch in den Niederlanden und Großbritannien aus.