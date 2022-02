Alexander New post (Scholz telefoniert mit Putin: Von der Leyen will weg von Gazprom) has been published on… https://t.co/eQhgO3uLPq vor 1 Tag Hajo Stein Scholz telefoniert mit Putin. Von der Leyen will weg von Gazprom. Mehr als ein Statement der Hilflosigkeit. https://t.co/vRwA6PcX66 vor 1 Tag Ina Bauer Versagen auf allen Ebenen n-tv NACHRICHTEN: Scholz telefoniert mit Putin: Von der Leyen will weg von Gazprom.… https://t.co/SAgyB1eFQm vor 1 Tag Andreas B. Scholz telefoniert mit Putin. Von der Leyen will weg von Gazprom. Van der Leyen will weg, finde ich gut https://t.co/1NXUbytgH2 vor 1 Tag Martin E. Achstaller Scholz telefoniert mit Putin. Von der Leyen will weg von Gazprom. https://t.co/LNPVjLTVq6 vor 2 Tagen Birgit S -bitte nur mit Maske! RT @ntvde: Scholz telefoniert mit Putin: Von der Leyen will weg von Gazprom https://t.co/BUF7VYJBLi vor 2 Tagen