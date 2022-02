19.02.2022 ( vor 3 Stunden )



Lange sieht es zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga nach einem torlosen Remis aus. Doch dann trifft, natürlich, Anthony Modeste . Und bringt die Kölner zurück in die Reichweite eine Champions-League-Platzes. 👓 Vollständige Meldung