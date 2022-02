Die russische Aggression gegen die Ukraine stürzt die Türkei in einen Konflikt. Auf seine freundlichen Beziehungen zu Putin will der türkische Präsident...

Lange wollte der Westen nur das Gute in Russland sehen, nun herrscht Furcht: Wie weit wird Wladimir Putin noch gehen? Die Aggression Russlands wird zumindest die...

US-Präsident Biden berät im Nationalen Sicherheitsrat über die Krise in der Ukraine. Dessen Präsident Selensky und Frankreichs Staatschef Macron sprachen...

Nach der russischen Anerkennung der Separatistengebiete in der Ost-Ukraine befürchtet die NATO eine weitere Eskalation. Russlands Truppeneinsatz im Donbass ist...

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht fordert eine gute Vorbereitung der Nato auf einen bewaffneten Konflikt. Und: Immer mehr Explosionen in...