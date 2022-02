21.02.2022 ( vor 3 Stunden )

Das Ergebnis gegen die SpVgg Greuther Fürth war deutlicher als das Spiel an sich. Gegen den Tabellenletzten tut sich der FC Bayern lange Zeit erstaunlich schwer, liegt daheim sogar in Rückstand. Robert Lewandowski verhindert die Blamage - will danach aber nicht zur Tagesordnung übergehen.