SAXON1A RT @saechsischeDE: #Lauterbach will weiter Kontaktbeschränkungen ermöglichen +++ Gastgewerbe in #Sachsen 2021 mit weiterem Umsatzrückgang +… vor 5 Stunden sächsische.de #Lauterbach will weiter Kontaktbeschränkungen ermöglichen +++ Gastgewerbe in #Sachsen 2021 mit weiterem Umsatzrückg… https://t.co/HHJwFqmNuC vor 5 Stunden Dieter Hermanns Bundesweite Corona-Inzidenz sinkt leicht auf 1259,5 https://t.co/b3rawo9OeM vor 8 Stunden vazquezz RT @oz_online_de: Das Robert Koch-Institut hat am Freitag 210.743 Corona-Neuinfektionen registriert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz s… vor 10 Stunden gesundheit.de Bundesweite Corona-Inzidenz sinkt leicht auf 1259,5 Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektio… https://t.co/MfElYl5wqm vor 10 Stunden Ostfriesen Zeitung Das Robert Koch-Institut hat am Freitag 210.743 Corona-Neuinfektionen registriert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzi… https://t.co/flXwO9aNO5 vor 11 Stunden