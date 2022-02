23.02.2022 ( vor 2 Stunden )



Die Automobilindustrie steht in den Startlöchern, um autome Pkw auf die Straße zu bringen. Das Bundeskabinett legt nun einen Rechtsrahmen dafür vor. Erstmals sollen solche Fahrzeuge am normalen Alltagsverkehr teilnehmen dürfen. Verkehrsminister Wissing sieht ein großes Potenzial. Die Automobilindustrie steht in den Startlöchern, um autome Pkw auf die Straße zu bringen. Das Bundeskabinett legt nun einen Rechtsrahmen dafür vor. Erstmals sollen solche Fahrzeuge am normalen Alltagsverkehr teilnehmen dürfen. Verkehrsminister Wissing sieht ein großes Potenzial. 👓 Vollständige Meldung