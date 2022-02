24.02.2022 ( vor 16 Stunden )



Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Russlandkrise. Der Minister befürchtet einen Landkrieg in Europa. In der Sendung "Maischberger. Die Woche" fordert er Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Russlandkrise. Der Minister befürchtet einen Landkrieg in Europa. In der Sendung "Maischberger. Die Woche" fordert er Russland erneut zu weiteren Verhandlungen auf. 👓 Vollständige Meldung