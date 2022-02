Nato-Streitkräfte: Militärallianz verstärkt Truppen in Osteuropa Die Nato baut ihre See-, Luft- und Bodenpräsenz in Osteuropa aus. Auch die Verteidigungspläne wurden aktiviert. Die Bundeswehr will Eurofighter verlegen.

