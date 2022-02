24.02.2022 ( vor 4 Tagen )



Brüssel (dpa) - Die Nato schließt eine militärische Unterstützung der Ukraine nach dem Einmarsch Russlands in das Land weiter aus. "Wir haben keine Nato- Brüssel (dpa) - Die Nato schließt eine militärische Unterstützung der Ukraine nach dem Einmarsch Russlands in das Land weiter aus. "Wir haben keine Nato- Truppen in der Ukraine, und wir haben auch keine Pläne, Nato-Truppen in die Ukraine zu schicken", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel 👓 Vollständige Meldung