24.02.2022 ( vor 3 Stunden )



Immer mehr Politiker verurteilen den Einmarsch Russlands in die Immer mehr Politiker verurteilen den Einmarsch Russlands in die Ukraine China stellt sich nun allerdings an die Seite von Präsident Putin – und sieht die Schuld für die Eskalation beim Westen Russland und China machen nach Angaben aus Moskau die USA und die Ukraine für die militärische Eskalation 👓 Vollständige Meldung