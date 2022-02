24.02.2022 ( vor 13 Stunden )



Der Krieg in der Der Krieg in der Ukraine hat auch Folgen für die Bundeswehr . Sie bereitet sich für den Fall vor, dass die NATO ihre Eingreiftruppe NRF verlegt. Dazu gehören auch Tausende deutsche Soldaten. Im öffentlichen Raum könnte das Militär deshalb in den kommenden Tagen sichtbarer sein als normalerweise. 👓 Vollständige Meldung