25.02.2022 ( vor 8 Stunden )

Sabine Beinschab hat in ihrer Einvernahme vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den Ermittlern zahlreiche neue Hinweise in der ÖVP-Korruptionsaffäre gegeben. Im Protokoll, das dem ORF vorliegt, berichtete sie über Provisionen an eine Ministerin und gedrehte Umfragen , auch für die SPÖ. Und sie gestand ein, zu „Studien“ für das Finanzministerium parteipolitische Fragen angehängt zu haben.